СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-22T17:57:42+03:00

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В Туле в этом году из аварийного жилья переселят 466 семей. Они получат квартиры в Скуратово, в микрорайоне Левобережный и в поселке Петровский.

До реализации федеральной, региональной и муниципальной программ в переселении в благоустроенные квартиры в Туле нуждались 1600 семей – это 3800 человек, проживающие в 280 аварийных домах площадью 103 тыс. кв. м. В первую очередь переселяют дома, находящиеся в наиболее плохом состоянии.

На сегодняшний момент уже подготовлена документация на приобретение в 2020 году 29 квартир за счет бюджета города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU