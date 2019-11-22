В Тульской области устанавливают камеры в очагах аварийности

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-22T17:28:40+03:00

Всего с 2019 по 2021 год перенесут 80 стационарных комплексов фотовидеофиксации

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В Тульской области переносят стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений на новые места концентрации ДТП, а также на потенциально аварийно-опасные участки дорог.

Места определяют сотрудники ГУ ТО «Тулаупрадор» и УГИБДД УМВД России по Тульской области на основании анализа ДТП и причин их возникновения.

Всего с 2019 по 2021 год перенесут 80 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Они будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходам, нарушение рядности движения, несоблюдение предписывающих знаков и другие нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU