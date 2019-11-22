В Тульской области устанавливают камеры в очагах аварийности
Всего с 2019 по 2021 год перенесут 80 стационарных комплексов фотовидеофиксации
Изменить размер текста:
В Тульской области переносят стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений на новые места концентрации ДТП, а также на потенциально аварийно-опасные участки дорог.
Места определяют сотрудники ГУ ТО «Тулаупрадор» и УГИБДД УМВД России по Тульской области на основании анализа ДТП и причин их возникновения.
Всего с 2019 по 2021 год перенесут 80 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Они будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходам, нарушение рядности движения, несоблюдение предписывающих знаков и другие нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU