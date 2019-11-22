2019-11-22T17:28:40+03:00
Общество

В Тульской области устанавливают камеры в очагах аварийности

Всего с 2019 по 2021 год перенесут 80 стационарных комплексов фотовидеофиксации
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области переносят стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений на новые места концентрации ДТП, а также на потенциально аварийно-опасные участки дорог.

Места определяют сотрудники ГУ ТО «Тулаупрадор» и УГИБДД УМВД России по Тульской области на основании анализа ДТП и причин их возникновения.

Всего с 2019 по 2021 год перенесут 80 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Они будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходам, нарушение рядности движения, несоблюдение предписывающих знаков и другие нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле в этом году из аварийного жилья переселят 466 семей
В Тульской области определят площадки для запуска фейерверков
В Туле команды правоохранительных органов сыграли в мини-футбол
В Тульской области расчисят участки рек Оки и Упы
В Тульской области отделение № 12 МРЭО ГИБДД переедет на новый адрес
Главную новогоднюю ель Тулы украсят пять тысяч шаров
В Туле меняют передвижные камеры на стационарные
Туляк заплатит штраф за выброс мусора в неположенном месте
Тулячка завоевала серебро в Кубке России по самбо
Тройное ДТП в Туле: дорогу не подели две легковушки и грузовик
Тулячка получила из рук президента орден Дружбы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин получил награды от министра обороны Сергея Шойгу
В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей: прокуратура провела проверку
Матч "Арсенал" - "Краснодар" будет судить арбитр, ранее дебютировавший в Туле
В Туле будут определены площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники
Матч в Туле 24 ноября "Арсенал" vs "Краснодар": прогнозы, статистика, комментарии
В Тулу пришла зима