2019-11-22T17:13:51+03:00
Общество

В Тульской области определят площадки для запуска фейерверков

21 ноября состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области
Мария ВЛАСОВА
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В муниципалитетах Тульской области определят площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники. Их будет более 100. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.

ГУ МЧС проведет внеплановые выездные проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей.

С 16 декабря стартуют рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий. Уже сейчас уделяют внимание пожарной безопасности во время новогодних и рождественских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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