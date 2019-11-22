В Тульской области определят площадки для запуска фейерверков
21 ноября состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области
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В муниципалитетах Тульской области определят площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники. Их будет более 100. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.
ГУ МЧС проведет внеплановые выездные проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей.
С 16 декабря стартуют рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий. Уже сейчас уделяют внимание пожарной безопасности во время новогодних и рождественских праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU