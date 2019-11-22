В Туле команды правоохранительных органов сыграли в мини-футбол
В Туле состоялся традиционный турнир по мини-футболу. За первое место боролись команды прокуратуры региона, военной прокуратуры, сборные команды работников судебной системы области, региональных УФСБ, УМВД, СК, МЧС УФССП, Росгвардии, УФСИН России, правительства Тульской области, администрации города.
Эмоции и спортивные страсти кипели на спортивной площадке и трибунах, где многочисленные болельщики дружно и азартно поддерживали свои команды.
В результате упорной борьбы победу одержала команда военной прокуратуры Тульского гарнизона.
Второе место у команды правительства Тульской области, третье место заняла команда работников судебной системы.
Победителям соревнования вручены кубки и медали, всем участникам почетные грамоты.
ИСТОЧНИК KP.RU