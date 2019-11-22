2019-11-22T16:53:45+03:00
Спорт

В Туле команды правоохранительных органов сыграли в мини-футбол

Команда военной прокуратуры Тульского гарнизона одержала победу в турнире
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Военная прокуратура Тульского гарнизонаФото: Военная прокуратура Тульского гарнизона
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В Туле состоялся традиционный турнир по мини-футболу. За первое место боролись команды прокуратуры региона, военной прокуратуры, сборные команды работников судебной системы области, региональных УФСБ, УМВД, СК, МЧС УФССП, Росгвардии, УФСИН России, правительства Тульской области, администрации города.

Эмоции и спортивные страсти кипели на спортивной площадке и трибунах, где многочисленные болельщики дружно и азартно поддерживали свои команды.

В результате упорной борьбы победу одержала команда военной прокуратуры Тульского гарнизона.

Второе место у команды правительства Тульской области, третье место заняла команда работников судебной системы.

Победителям соревнования вручены кубки и медали, всем участникам почетные грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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