В Тульской области расчисят участки рек Оки и Упы

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-22T16:41:08+03:00

Это произойдет уже в следующем году

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Участки рек Оки (в Белеве, 2,5 км) и Упы (в Одоеве, 2 км) расчистят. Это произойдет уже в 2020 году. Об этом говорили на I Межрегиональном форуме рационального природопользования «Ока – путь к оздоровлению!».

На очистку рек из федерального бюджета выделят более 83 млн рублей. Также обсуждается возможность вхождения региона в федеральный проект «Оздоровление Волги». Это позволит Тульской области получить средства на строительство и реконструкцию очистных сооружений (Ока является одним из основных притоков Волги в центральной России).

ИСТОЧНИК KP.RU