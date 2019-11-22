В Тульской области отделение № 12 МРЭО ГИБДД переедет на новый адрес
Отделение № 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области переезжает по новому адресу (г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, д.19А). Из-за этого с 27 по 30 ноября оно не будет работать.
В прежнем режиме отделение будет работать с 3 декабря, но уже по новому адресу.
Для обслуживания в этот период туляки могут выбрать любое отделение МРЭО ГИБДД:
Отделение №1, 192 км а/д Крым;
Отделение №6, Алексин, ул.Кутузова,д.7;
Отделение №7, Донской, ул.Заводская,д.1;
Отделение №8, Ефремов, Тульское ш., д.139;
Отделение №9, Киреевск, ул.Дорожников, д.5;
Отделение №10, Новомосковск, Узловской пр-д, д.5;
Отделение №11, Суворов, ул.Строителей, д.2.
ИСТОЧНИК KP.RU