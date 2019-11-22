Главную новогоднюю ель Тулы украсят пять тысяч шаров

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-22T16:14:26+03:00

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Главную новогоднюю ель Тулы украсят 5 тысяч шаров. Для туляков станет сюрпризом новая 3D-иллюминация, которая будет переливаться множеством цветов и оттенков.

Рабочие уже приступили к ее установке. Сейчас они монтируют каркас. Высота зеленой красавицы - 32 метра.

В день открытия, 27 декабря, всех туляков и гостей города ждет развлекательная программа с парадом сказочных героев, выступлением звезд российской эстрады и фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU