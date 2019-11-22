2019-11-22T16:01:23+03:00
Общество

Туляк заплатит штраф за выброс мусора в неположенном месте

Составлен протокол об административном правонарушении
Мария ВЛАСОВА
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Туляк попался на выбросе мусора в неположенном месте. Факт зафиксировали сотрудники Управления по административно-техническому надзору на ул. Привокзальной, д.5 в ходе рейда в Привокзальном округе. После этого на жителя составили протокол об административном правонарушении.

Отметим, что за выброс мусора в неположенном месте грозит штраф на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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