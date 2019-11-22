2019-11-22T15:54:55+03:00
Спорт

Тулячка завоевала серебро в Кубке России по самбо

Она завоевала медаль в весовой категории 80 кг
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Екатерина Сазонова стала серебряным призером Кубка России по самбо. Спортсменка спортивной школы олимпийского резерва «Восток» в весовой категории завоевала медаль в весовой категории 80 кг. Тулячку подготовили Сергей Абрамов и Максим Чавриков.

Кубок России по самбо проходит в городе Кстово Нижегородской области. В соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов. Соревнования продлятся до 23 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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