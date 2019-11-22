2019-11-22T15:00:34+03:00
Общество

Тулячка получила из рук президента орден Дружбы

Надежда Николаева более 30 лет трудится оператором станков с ЧПУ
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Фото: пресс-служба правительства Тульской областиФото: пресс-служба правительства Тульской области
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21 ноября в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудницу тульского машиностроительного завода.

Надежда Николаева удостоена ордена Дружбы. Тулячка более 30 лет трудится оператором станков с ЧПУ.

Отметим, что на церемонии были вручены ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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