Тулячка получила из рук президента орден Дружбы
Надежда Николаева более 30 лет трудится оператором станков с ЧПУ
Фото: пресс-служба правительства Тульской области
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21 ноября в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудницу тульского машиностроительного завода.
Надежда Николаева удостоена ордена Дружбы. Тулячка более 30 лет трудится оператором станков с ЧПУ.
Отметим, что на церемонии были вручены ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
ИСТОЧНИК KP.RU