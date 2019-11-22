Губернатор Тульской области Алексей Дюмин получил награды от министра обороны Сергея Шойгу

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-22T14:44:27+03:00

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22 ноября в Национальном центре управления обороной РФ состоялась V Межведомственная научно-практическая конференция Министерства обороны РФ «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации».

В конференции приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, федеральные руководители, представители регионов России, министерства обороны, госкорпорации «Росатом».

Открывая конференцию, Сергей Шойгу подчеркнул, что за 5 лет была проделана большая работа. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны.

На стенде Тульской области Алексей Дюмин презентовал Сергею Шойгу проект Регионального центра управления.

Губернатор выступил с докладом о создании Регионального центра управления в Тульской области. По словам главы нашего региона, все сферы жизнедеятельности должны развиваться синхронно, чтобы добиться наилучших показателей национальных проектов. Он подчеркнул, что без эффективной координации по всем параметрам достичь поставленных целей будет трудно, а по некоторым – практически невозможно. Большое количество решаемых задач, а также динамично развивающиеся технологии - основа для создания современного эффективного управленческого механизма.

Алексей Дюмин отметил, что таким механизмом должен стать Региональный центр управления субъектом России. Его эффективность можно видеть на примере работы Национального центра управления обороной РФ, а также центров управления МЧС, Минэнерго, «Росатома».

Тульская область инициировала пилотный проект по созданию такого Регионального центра управления и организации оперативного обмена данными со всеми участниками межведомственного взаимодействия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. К их числу относятся федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения и другие структуры.

Концепция тульского проекта была изучена и одобрена Советом безопасности РФ и поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

Создание по всей России таких Центров, встроенных в систему межведомственного взаимодействия, обеспечит формирование единой информационной среды доверия.

Одна из целей проекта – сделать так, чтобы Президент из своего ситуационного центра или рабочего кабинета, видел реальную картину экономической, политической, демографической ситуации в каждом регионе России.

Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Шойгу и личный состав Национального центра за поддержку и методическое сопровождение проекта.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения.

Тульская область получила Кубок за достижение наивысших результатов в организации ведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны России в 2019 году.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был награждён медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU