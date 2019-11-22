2019-11-22T16:19:27+03:00
Общество

В Туле меняют передвижные камеры на стационарные

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле меняют передвижные камеры на стационарные. 22 ноября работы ведутся в районе Московского шоссе, 55.

Отметим, что цель применения камер – снижение травматизма при ДТП и сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Напомним, в 2015 году начала работать система стационарных камер. Ее результатом стало снижение количества ДТП, в том числе по причине нарушения скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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