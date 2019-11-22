В Туле меняют передвижные камеры на стационарные
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле меняют передвижные камеры на стационарные. 22 ноября работы ведутся в районе Московского шоссе, 55.
Отметим, что цель применения камер – снижение травматизма при ДТП и сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
Напомним, в 2015 году начала работать система стационарных камер. Ее результатом стало снижение количества ДТП, в том числе по причине нарушения скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU