В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей: прокуратура провела проверку
21 октября шестилетний ребенок поскользнулся и упал в пространство тепловой камеры тепловой сети в районе д. № 8а по ул. Приупская. Мальчика спасли. После ЧП сотрудники АО «Тулатеплосеть» колодец заложили кирпичной кладкой.
В дело вмешались правоохранители. Прокуратура Пролетарского района провела проверку. Сотрудники ведомства осмотрели колодцы теплосетей на территории всего района.
Выяснилось, что в кирпичных кладках тепловых камер по улицам Металлургов и Декабристов разрушаются, в связи с чем требуется проведение их текущего ремонта.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес генерального директора АО «Тулатеплосеть» внесено представление.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU