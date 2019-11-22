В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей: прокуратура провела проверку

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-22T14:11:04+03:00

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21 октября шестилетний ребенок поскользнулся и упал в пространство тепловой камеры тепловой сети в районе д. № 8а по ул. Приупская. Мальчика спасли. После ЧП сотрудники АО «Тулатеплосеть» колодец заложили кирпичной кладкой.

В дело вмешались правоохранители. Прокуратура Пролетарского района провела проверку. Сотрудники ведомства осмотрели колодцы теплосетей на территории всего района.

Выяснилось, что в кирпичных кладках тепловых камер по улицам Металлургов и Декабристов разрушаются, в связи с чем требуется проведение их текущего ремонта.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес генерального директора АО «Тулатеплосеть» внесено представление.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU