Матч "Арсенал" - "Краснодар" будет судить арбитр, ранее дебютировавший в Туле

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-22T14:27:56+03:00

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Встречу «Арсенал» - «Краснодар», которая состоится в Туле в воскресенье, 24 ноября, в рамках 17-го тура РПЛ, будет судить Станислав Васильев (Ижевск) - 33-летний арбитр 1-й категории. Он дебютировал на высшем уровне как раз в Оружейной столице. В стартовом туре сезона-2018/19 РПЛ он судил встречу «Арсенала» с московским «Динамо» (0:0).

Помогать Станиславу Васильеву будут Константин Шаламберидзе (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный судья - Алексей Амелин. Инспектор - Владимир Овчинников (Москва). Делегат РПЛ – Сергей Порядин (Ростов-на-Дону).

Это будет предпоследняя домашняя игра «оружейников» в 2019 году, она претендует на звание центрального матча 17-го тура РПЛ. Да, наш соперник силён, но турнирная ситуация требует от «оружейников» набирать очки независимо от статуса оппонента. Команды встречаются в 10-й раз в премьер-лиге. Пока в активе «Арсенала» один забитый мяч. Но он принёс нам победу два года назад в домашнем матче. Верим, что 24 ноября, команда Игоря Черевченко найдёт пути к воротам "быков", а будет гол - будут и очки!

О прогнозах и комментариях футбольных экспертов, относительно этой игры, «Комсомолка» уже писала. С ними можно познакомиться здесь.

Матч «Арсенал» - «Краснодар» состоится в воскресенье, 24 ноября, в Туле на Центральном стадионе «Арсенал». Начало в 16.30.

ИСТОЧНИК KP.RU