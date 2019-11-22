2019-11-22T13:04:24+03:00
Общество

В Туле будут определены площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники

Информация о них будет донесена до жителей города
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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21 ноября состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области. В ходе заседания обсуждалась оперативная обстановка в регионе, профилактика пожаров и чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тульской области – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Павел Быстров отметил, что мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во время новогодних и рождественских праздничных мероприятий начались еще с 10 ноября. Также сотрудниками МЧС проводятся внеплановые проверки мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детей.

16 декабря совместно с сотрудниками ОВД пройдут рейды по местам хранения и продажи пиротехники. Кроме того, в муниципалитетах определяются площадки для запуска фейерверков. Информация об организации таких площадок будет донесена до жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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