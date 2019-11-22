Матч в Туле 24 ноября "Арсенал" vs "Краснодар": прогнозы, статистика, комментарии

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-22T12:55:24+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в Туле, в рамках 17-го тура РПЛ, состоится матч «Арсенала». «Оружейники» будут принимать на домашней арене «Краснодар». Начало игры в 16:30.

В последнее время "Арсенал" показывал самый разнообразный футбол, причём, бывало, что не лучший. Но, туляки верят в свою команду и всегда поддержат её.

Какие же прогнозы на этот матч дают футбольные эксперты? Если резюмировать все наиболее авторитетные мнения, то общий вывод получается следующий.

Встреча «Арсенала» и «Краснодара» претендует на звание центрального матча 17-го тура РПЛ. Обе команды проводят неплохой сезон, и пребывают в первой части турнирной таблицы. Более того, гости ведут борьбу за попадание в тройку лучших, а «оружейники» - за выход в еврокубки. «Арсенал» сейчас на крайне тяжёлой серии матчей, позади уже поединки со «Спартаком» и с «Зенитом». И впереди ещё ряд игр с коллективами из топ-5 РПЛ.

И что самое интересное, команда Игоря Черевченко, откровенно не впечатляла игрой и результатами, когда были на серии с простыми соперниками, и явно преобразились в матчах с топовыми командами. «Спартак» был обыгран 1:0 на выезде. «Зениту», в упорной борьбе, уступили всего 0:1, показав при этом великолепный класс игры. Похоже, «оружейники» идут по сценарию «Уфы». Для этого клуба так же гораздо проще отобрать очки у команды с еврокубковой зоны, нежели это сделать со середнячком. Из «Арсенала» не так много игроков отправлялась в свои сборные в международной паузе. Коллектив, в принципе, должен быть свежим и бодрым.

Грозное имя соперника точно смущать «оружейников» не будет, это наоборот, ещё только больше подстёгивает команду к подвигам. Так что, «Краснодару», который находится сейчас явно в кризисной яме, будет очень не просто тут победить.

У «Арсенала» есть все шансы на победу — игроки в отличной форме, прекрасные класс игры и тренерской работы.

Статистика противостояний команд насчитывает 9 матчей. Удивительное дело – во всех 9-ти случаях, как минимум, один из участников спора не забивал. «Арсенал» выиграл у «быков» один раз за последние пять встреч, в других 4-х поединках верх брал «Краснодар». Ещё один поединок принёс ничью.

На сегодняшний день, «Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице РПФ с 19-тью очками. «Краснодар» - 5-е место с 30-тью очками.

Так же напомним, что 24 ноября, в связи с проведением матча «Арсенал» - «Краснодар», в Туле будет действовать ограничение на продажу алкоголя, с 13.30 до 21.30, в локации 1000 м от Центрального стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU