Тульские школьники поучаствовали в квесте «Код безопасности»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-22T12:24:18+03:00

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Тульские школьники приняли участие в городском игровом командном квесте «Тимбилдинг. Код безопасности».

В игре участвовали ученики 1 — 11-х классов из 21-й образовательной организации. Квест проходил на базе «Центра образования №58 «Поколение будущего».

Цель мероприятия — воспитание у подрастающего поколения дружественного, толерантного отношения к окружающим, формирование умения преодолевать трудности, работая в команде, развитие коммуникативных способностей.

Чтобы пройти квест, участники должны были разгадать слово «толерантность». Для этого они объединялись в команды, вместе разгадывали головоломки, ребусы и выполняли ряд заданий на сплочение.

Завершилось мероприятие выступлением сводного хора ЦО №58 «Поколение будущего».

ИСТОЧНИК KP.RU