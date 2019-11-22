Незаконные приключения мигрантов в Тульской области

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-22T11:29:07+03:00

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Полиция в Тульской области продолжает проводить мероприятия по выявлению нарушений в миграционной сфере. В ходе проведённых проверок объектов строительства и торговли, было зафиксировано 28 правонарушений. Из них 23 - по ст. 18.8. КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», 4 - по ст. 18.9. КоАП («Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства») и ещё одно нарушение было связано с незаконным привлечением иностранца к трудовой деятельности в России. В отношении 4-х иностранных граждан приняты решения о депортации. Кроме того, по результатам проведённого рейда, в полиции возбуждено и расследуется 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).

ИСТОЧНИК KP.RU