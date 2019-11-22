2019-11-22T11:29:07+03:00
Общество

Незаконные приключения мигрантов в Тульской области

Итогом полицейских проверок стали административных и уголовных дела, а так же предписания на депортацию
Дмитрий ОРЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция в Тульской области продолжает проводить мероприятия по выявлению нарушений в миграционной сфере. В ходе проведённых проверок объектов строительства и торговли, было зафиксировано 28 правонарушений. Из них 23 - по ст. 18.8. КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», 4 - по ст. 18.9. КоАП («Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства») и ещё одно нарушение было связано с незаконным привлечением иностранца к трудовой деятельности в России. В отношении 4-х иностранных граждан приняты решения о депортации. Кроме того, по результатам проведённого рейда, в полиции возбуждено и расследуется 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пролетарском районе Тулы двое злоумышленников хотели украсть автомобильный аккумулятор
В Тульской области водитель «Lada X-RAY» спровоцировал массовое ДТП: пострадали трое
В Туле состоится выставка-конкурс «ЗОЛОТАЯ БЛОХА»
Туляков смогут лишать водительских прав и без постановления суда
В Тульской области 52-летний мужчина обвиняется в убийстве
ДТП в Туле: есть пострадавшие
Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшением погодных условий
22 ноября часть Тулы будет обесточена
Медвежонок был привязан на улице в Большой Туле более 4-х часов
В Туле на ул. Томпа полыхала баня
В кожвендиспансере житель Тульской области порезал ножом другого пациента
В цыганском поселении в Плеханово нашли незаконные врезки
Какая погода ждёт туляков в пятницу, 22 ноября и на выходных
Погода в Туле: 22 ноября
Тулячка завоевала серебряную и бронзовую медали на Кубке России по конькобежному спорту
В тульском поселке Обидимо нашли труп женщины
Тулячку обязали вернуть потраченный материнский капитал
В Тульской области прикрыли на 60 суток экспресс-бистро без туалета и раковины