В Пролетарском районе Тулы двое злоумышленников хотели украсть автомобильный аккумулятор

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-22T11:23:25+03:00

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Обратив внимание на припаркованный около дома автомобиль ВАЗ-2104, ранним утром они решили снять с него аккумулятор. Краденое, предположительно, приятели намеревались в дальнейшем продать. За преступным деянием похитителей обнаружил патруль ППС. Они были доставлены в городское Управление МВД для дальнейших разбирательств. Злоумышленниками оказались 28-летний неработающий ранее судимый туляк и его 25-летний подельник. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящий момент в полиции возбуждено и расследцуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU