2019-11-22T11:24:41+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «Lada X-RAY» спровоцировал массовое ДТП: пострадали трое

Мужчина двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу другому авто
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 ноября в 18.20 на улице Мира в Узловой произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «Lada X-RAY» столкнулся с машиной «Чанган CS 35» под управлением 50-летней женщины.

Мужчина двигался по второстепенной дороге и, по предварительной информации, не уступил дорогу «Чанган CS 35». В результате последний автомобиль столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого находился 37-летний мужчина. Он также двигался по второстепенной дороге.

Пассажир «Lada X-RAY», 36-летняя женщина, с различными травмами была госпитализирована, водитель автомобиля «Чанган CS 35» с различными травмами была доставлена в больницу, пассажир «Рено Логан», 43-летний мужчина, с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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