2019-11-22T10:35:01+03:00
Общество

Туляков смогут лишать водительских прав и без постановления суда

Автомобилисты обязаны информировать ГИБДД об ухудшении своего здоровья
Дмитрий ОРЛОВ
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Тульские автомобилисты могут лишиться водительских прав и без соответствующего постановления суда. Так как срок действия водительского удостоверения 10 лет, то вполне вероятно, что за это время у человека могут произойти существенные изменения здоровья. Если здоровье ухудшится, то автомобилист обязан проинформировать об этом ГИБДД. Речь идёт о зафиксированных у водителя резком ухудшении зрения или быстром развитии сердечного заболевания. В таком случае, заключение докторов становится для сотрудников ГИБДД основанием для лишения водителя прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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