В Тульской области 52-летний мужчина обвиняется в убийстве
В ходе ссоры он нанес множественные удары ножом
Фото: Архив "КП"
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По предварительным данным, в Кимовске 19 ноября на ул. Больничной произошла ссора между двумя знакомыми. В ходе конфликта один из них, не сдержав эмоции, взял нож и нанес множество ударов своему оппоненту.
Потерпевшему вызвали «неотложку», но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался в карете скорой помощи.
С учетом мнения прокурора обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU