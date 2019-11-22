В Тульской области 52-летний мужчина обвиняется в убийстве

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-22T10:27:44+03:00

В ходе ссоры он нанес множественные удары ножом

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По предварительным данным, в Кимовске 19 ноября на ул. Больничной произошла ссора между двумя знакомыми. В ходе конфликта один из них, не сдержав эмоции, взял нож и нанес множество ударов своему оппоненту.

Потерпевшему вызвали «неотложку», но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался в карете скорой помощи.

С учетом мнения прокурора обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU