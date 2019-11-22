2019-11-22T10:02:34+03:00
Общество

Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшением погодных условий

Водителям напомнили, что не стоит совершать резкие маневры
Мария ВЛАСОВА
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Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов о соблюдении мер предосторожности на проезжих частях дорог. Это связано с ухудшением погодных условий и образованием наледи.

Водителям напомнили, что не стоит совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над машиной, а также из-за увеличения тормозного пути, заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами во избежание экстренного торможения.

Тем, кто до сих пор ездит на автомобилях с летней резиной, тульская Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от дальних поездок, чтобы не создавать аварийные ситуации на дороге. Отметим, что сейчас участились случаи ДТП с участием таких автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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