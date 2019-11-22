Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшением погодных условий
Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов о соблюдении мер предосторожности на проезжих частях дорог. Это связано с ухудшением погодных условий и образованием наледи.
Водителям напомнили, что не стоит совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над машиной, а также из-за увеличения тормозного пути, заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами во избежание экстренного торможения.
Тем, кто до сих пор ездит на автомобилях с летней резиной, тульская Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от дальних поездок, чтобы не создавать аварийные ситуации на дороге. Отметим, что сейчас участились случаи ДТП с участием таких автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU