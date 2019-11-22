2019-12-02T11:51:09+03:00
Общество

Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшением погодных условий

Мария ВЛАСОВА
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Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов о соблюдении мер предосторожности на проезжих частях дорог в связи с ухудшением погодных условий и образованием наледи.

Водителям напомнили, что не стоит совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над машиной, а также, в связи с увеличением тормозного пути, заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, во избежание экстренного торможения.

Тем, кто до сих пор ездит на летней резине, тульская Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от дальних поездок, во избежание создания аварийных ситуаций на дороге. Отметим, что сейчас участились случаи ДТП с участием таких автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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