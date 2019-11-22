22 ноября часть Тулы будет обесточена

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-22T09:57:38+03:00

Отключения пройдут с 9:00 до 16:00

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В пятницу, 22 ноября, часть города ожидают плановые отключения электроэнергии. Таким образом, с 9:00 до 16:00 без света останутся Центральный, Зареченский, Пролетарский районы.

Так, в связи с проведением работ в ТП электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

ул. Первомайская, 9/133; пр-т Ленина, 64, 62 (9:00 — 11:00)

пр-т Ленина, 117, 117-а, 119, 121, 123; ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72 (9:00 — 13:00)

ул. Токарева, 81, 85, 79, 89, 87; ул. Железнодорожная, 40-а, 45 (9:00 — 14:00)

Перетяжка проводов и замена вязок пройдет Мясново на ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18-54 (четн.), 19-53 (нечетн.) (9:00 — 16:00)

В связи с обрезкой деревьев обесточены останутся улицы в Пролетарском районе города: ул. Ложевая, 1-26, 30; ул. Осташева, 70-96 (четн.), 79-105 (нечетн.); ул. Пробная, 41-77 (нечетн.), 48-98 (четн.), 80-а, 50-а; ул. Пролетарская, 89 (9:00 — 16:00)

Обрезка деревьев, перетяжка проводов осуществятся на следующих улицах: 6-й пр-зд, 31-40; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 3-й Речной пр-зд, 1-11; ул. Речная, 11-16; 12-й пр-зд, 10-19, 14-а-35-а; 11-й пр-зд, 24-40 (четн.), 21-37 (нечетн.) (9:00 — 16:00)

Обесточены дома №№41, 43, 45, 47 останутся в связи с переносом СИП (9:00 — 16:00)

Замена ввода пройдет в п. Косая Гора на ул. Орловское ш., 28-56 (четн.); ул. Чкалова, 15-31 (нечетн.), 12-28 (четн.); ул. Марата, 2-18 (четн.), 1-25 (нечетн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12 (9:00 — 16:00)

ИСТОЧНИК KP.RU