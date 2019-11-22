Медвежонок был привязан на улице в Большой Туле более 4-х часов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-22T10:22:08+03:00

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В пос. Ленинский Большой Тулы приехал цирк. Его работники, видимо озаботившись необходимостью саморекламы, не придумали ничего лучшего, чем привязать годовалого медвежонка на улице в центре посёлка. Однако такой маркетинговый ход совершенно не привёл в восторг очевидцев. На улице в тот момент было малолюдно, так что в полной мере впечатлиться от этого креатива не получилось. А вот, зато те, кто всё-таки проходил в этом месте в тот момент, остались возмущёнными. Медвежонок, привязанный к сцене, просидел так более четырёх часов.

Зоозащитники уже собираются направить обращения по этому факту в правоохранительные органы.

Напомним, что недавно факты жестокого обращения с животными уже были выявлены в Тульской области, в Ефремове. «Комсомолка» ранее писала об убийствах стерилизованных и чипированных собак на местном кладбище. Расправа тогда произошла в присутствии очевидцев, в том числе и детей. Были выявлены и факты нарушений в ефремовском приюте для бездомных животных. Прокуратурой Тульской области установлено, что ефремовским МУП «Дорожник» допускаются нарушения требований ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также Порядка отлова, учёта, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU