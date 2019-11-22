2019-11-22T10:22:08+03:00
Общество

Медвежонок был привязан на улице в Большой Туле более 4-х часов

Циркачи решили таким сомнительным образом прорекламировать своё шоу
Дмитрий ОРЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пос. Ленинский Большой Тулы приехал цирк. Его работники, видимо озаботившись необходимостью саморекламы, не придумали ничего лучшего, чем привязать годовалого медвежонка на улице в центре посёлка. Однако такой маркетинговый ход совершенно не привёл в восторг очевидцев. На улице в тот момент было малолюдно, так что в полной мере впечатлиться от этого креатива не получилось. А вот, зато те, кто всё-таки проходил в этом месте в тот момент, остались возмущёнными. Медвежонок, привязанный к сцене, просидел так более четырёх часов.

Зоозащитники уже собираются направить обращения по этому факту в правоохранительные органы.

Напомним, что недавно факты жестокого обращения с животными уже были выявлены в Тульской области, в Ефремове. «Комсомолка» ранее писала об убийствах стерилизованных и чипированных собак на местном кладбище. Расправа тогда произошла в присутствии очевидцев, в том числе и детей. Были выявлены и факты нарушений в ефремовском приюте для бездомных животных. Прокуратурой Тульской области установлено, что ефремовским МУП «Дорожник» допускаются нарушения требований ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также Порядка отлова, учёта, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконные приключения мигрантов в Тульской области
В Пролетарском районе Тулы двое злоумышленников хотели украсть автомобильный аккумулятор
В Тульской области водитель «Lada X-RAY» спровоцировал массовое ДТП: пострадали трое
В Туле состоится выставка-конкурс «ЗОЛОТАЯ БЛОХА»
Туляков смогут лишать водительских прав и без постановления суда
В Тульской области 52-летний мужчина обвиняется в убийстве
ДТП в Туле: есть пострадавшие
Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшением погодных условий
22 ноября часть Тулы будет обесточена
В Туле на ул. Томпа полыхала баня
В кожвендиспансере житель Тульской области порезал ножом другого пациента
В цыганском поселении в Плеханово нашли незаконные врезки
Какая погода ждёт туляков в пятницу, 22 ноября и на выходных
Погода в Туле: 22 ноября
Тулячка завоевала серебряную и бронзовую медали на Кубке России по конькобежному спорту
В тульском поселке Обидимо нашли труп женщины
Тулячку обязали вернуть потраченный материнский капитал
В Тульской области прикрыли на 60 суток экспресс-бистро без туалета и раковины