2019-11-22T09:46:52+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Томпа полыхала баня

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Вечером 21 ноября на ул. Томпа в Туле полыхала баня. На месте происшествия работали пожарные расчеты. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Отметим, что по состоянию на утро 22 ноября, также известно о пожарах, которые произошли в неэксплуатируемых сооружениях в Алексине на ул. Жуковского и п. Волово, а также в сарае в д. Торбеевка Узловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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