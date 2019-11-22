В Туле на ул. Томпа полыхала баня

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-22T09:46:52+03:00

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Вечером 21 ноября на ул. Томпа в Туле полыхала баня. На месте происшествия работали пожарные расчеты. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Отметим, что по состоянию на утро 22 ноября, также известно о пожарах, которые произошли в неэксплуатируемых сооружениях в Алексине на ул. Жуковского и п. Волово, а также в сарае в д. Торбеевка Узловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU