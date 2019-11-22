В кожвендиспансере житель Тульской области порезал ножом другого пациента
На место происшествия были направлены две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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Пациент кожвендиспансера, находящийся на лечении, ранил другого ножом. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили молодого человека с орудием преступления в холле медучреждения.
Росгвардейцы задержали молодого человека и сковали его в наручники. Задержанным оказался 23-летний житель Новомосковска. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Пострадавшего с ножевыми ранениями доставили каретой скорой помощи в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU