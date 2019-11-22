2019-11-22T09:21:51+03:00
Общество

В цыганском поселении в Плеханово нашли незаконные врезки

Их отключили путем технологического разрыва
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: АО «Тулагорводоканал»Фото: АО «Тулагорводоканал»
Изменить размер текста:

Жители цыганского поселения поселка Плеханово вновь незаконно подключились к централизованной сети водоснабжения. Сотрудники АО «Тулагорводоканал» обнаружили 3 самовольно подключенных дома и 2 таких же врезки на земельных участках.

Все они использовались для несанкционированного отбора воды из централизованной системы водоснабжения Тулы. Их отключили путем технологического разрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконные приключения мигрантов в Тульской области
В Пролетарском районе Тулы двое злоумышленников хотели украсть автомобильный аккумулятор
В Тульской области водитель «Lada X-RAY» спровоцировал массовое ДТП: пострадали трое
В Туле состоится выставка-конкурс «ЗОЛОТАЯ БЛОХА»
Туляков смогут лишать водительских прав и без постановления суда
В Тульской области 52-летний мужчина обвиняется в убийстве
ДТП в Туле: есть пострадавшие
Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшением погодных условий
22 ноября часть Тулы будет обесточена
Медвежонок был привязан на улице в Большой Туле более 4-х часов
В Туле на ул. Томпа полыхала баня
В кожвендиспансере житель Тульской области порезал ножом другого пациента
Какая погода ждёт туляков в пятницу, 22 ноября и на выходных
Погода в Туле: 22 ноября
Тулячка завоевала серебряную и бронзовую медали на Кубке России по конькобежному спорту
В тульском поселке Обидимо нашли труп женщины
Тулячку обязали вернуть потраченный материнский капитал
В Тульской области прикрыли на 60 суток экспресс-бистро без туалета и раковины