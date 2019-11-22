В цыганском поселении в Плеханово нашли незаконные врезки

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-22T09:21:51+03:00

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Жители цыганского поселения поселка Плеханово вновь незаконно подключились к централизованной сети водоснабжения. Сотрудники АО «Тулагорводоканал» обнаружили 3 самовольно подключенных дома и 2 таких же врезки на земельных участках.

Все они использовались для несанкционированного отбора воды из централизованной системы водоснабжения Тулы. Их отключили путем технологического разрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU