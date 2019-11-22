Какая погода ждёт туляков в пятницу, 22 ноября и на выходных

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-22T09:21:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро последнего рабочего дня недели резко обдало холодом. На улице -11 С (в некоторых районах фиксировались и -12 С). Далее — температура воздуха «за бортом» начнёт повышаться. К полудню уже -4 С, а днём и все -2 С номинального тепла. Будет солнечно, без осадков, скорость ветра — 5-6 м/с. С наступлением сумерек, воздух снова начнёт охлаждаться. Вечером столбики термометров устремятся вниз, до -5 С. В ночь на субботу -8 С, без осадков.

Субботнее утро 23-го ноября так же ожидается прохладным: всё те же -8 С. После полудня начнёт «разогревать», до -2 С. Но, как и в пятницу, день будет солнечным. Осадков не прогнозируется. Скорость ветра — 2-7 м/с. Вечером похолодает до -6 С. В ночь на воскресенье: до -8 С, без осадков.

Утром, 24-го ноября: -7 С, а после полудня воздух прогреется до -1 С. Снова будет сиять на небосводе Солнце. Ни дождь, ни снег, так же не ожидаются. Вечером снова похолодает до -5 С. Скорость ветра — 2-5 м/с. В ночь на понедельник — до -7 С и без осадков.

Геомагнитная обстановка не должна нас беспокоить в эти дни — ожидаются только небольшие возмущения (от 0 до 4 баллов).

А когда же тулякам ожидать снега? Ориентировочно, на следующей неделе. Снегопад возможен в среду, 27-го ноября. При этом температура воздуха должна составить до -1 С. А вот во второй порловине следующей недели прогнозируются уже дожди, и около +3 С. А вот в самом начале календарной зимы, в первую неделю декабря, ожидаются уже продолжительные снегопады и похолодание до -11 С.

ИСТОЧНИК KP.RU