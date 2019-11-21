В тульском поселке Обидимо нашли труп женщины
В СК возбудили уголовное дело
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В поселке Обидимо нашли труп женщины. На теле жертвы судебно-медицинский эксперт обнаружил повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью.
По данному факту в следственном отделе по Зареченскому району города СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU