Тулячку обязали вернуть потраченный материнский капитал
Тулячка незаконно использовала материнский капитал, используя займ кредитной организации. На эти деньги женщина купила комнату в коммунальной квартире. Жилье находилось в удручающем состоянии. В нем не было кухни, газоснабжения; еду готовили на электрических плитках в нарушение соблюдения требований пожарной безопасности.
Тревогу забил отец двоих детей и бывший супруг женщины, увидев комнату и квартиру. Он обратился в районный суд Тульской области, а также к детскому омбудсмену.
Суд обязал потребительский кооператив возвратить использованные ненадлежащим образом и не в интересах детей средства материнского капитала в пенсионный фонд России.
ИСТОЧНИК KP.RU