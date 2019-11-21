2019-11-21T17:48:00+03:00
Общество

Тулячку обязали вернуть потраченный материнский капитал

На эти деньги женщина купила комнату в коммунальной квартире в удручающем состоянии
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тулячка незаконно использовала материнский капитал, используя займ кредитной организации. На эти деньги женщина купила комнату в коммунальной квартире. Жилье находилось в удручающем состоянии. В нем не было кухни, газоснабжения; еду готовили на электрических плитках в нарушение соблюдения требований пожарной безопасности.

Тревогу забил отец двоих детей и бывший супруг женщины, увидев комнату и квартиру. Он обратился в районный суд Тульской области, а также к детскому омбудсмену.

Суд обязал потребительский кооператив возвратить использованные ненадлежащим образом и не в интересах детей средства материнского капитала в пенсионный фонд России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Туле: 22 ноября
Тулячка завоевала серебряную и бронзовую медали на Кубке России по конькобежному спорту
В тульском поселке Обидимо нашли труп женщины
В Тульской области прикрыли на 60 суток экспресс-бистро без туалета и раковины
Работы заключённых-иконописцев из Тульской области направили на Всероссийский этап смотра религиозной деятельности
В Туле трамвай сошел с рельсов и стукнул иномарку
В Тульской области жители Новомосковска обеспокоены появившимся лебедем
Дог-хантеры и бардак в приюте для животных в Ефремове
Тульский наркодиспансер 21 ноября будет работать до последнего пациента
Газу и свету в Нижней Китаевке быть!
Новый год мимо Ефремова не пройдёт!
Новомосковский стройвопрос: разбитая дорога для школьников и мусорный участок для многодетной семьи
Туляки с инвалидностью посетили музей-заповедник «Царицыно»
На птицефабрике «Тульская» снова нашли нарушения
В Туле машина каршеринга въехала в забор
В Туле проходит Форум о франчайзинге и франшизах
В Тульской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась
В Туле поздравили юбиляров супружеской жизни
В Тульской области в тайнике у осужденного нашли 12 мобильников
Трое туляков стали жертвами кибер-мошеников
Подъём заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Тульской области ожидается в январе 2020 года
Тула, вперёд— лёд зовёт!
Ночные пожары в Тульской области
Погода в Туле: 21 ноября