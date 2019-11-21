Тулячку обязали вернуть потраченный материнский капитал

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-21T17:48:00+03:00

На эти деньги женщина купила комнату в коммунальной квартире в удручающем состоянии

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Тулячка незаконно использовала материнский капитал, используя займ кредитной организации. На эти деньги женщина купила комнату в коммунальной квартире. Жилье находилось в удручающем состоянии. В нем не было кухни, газоснабжения; еду готовили на электрических плитках в нарушение соблюдения требований пожарной безопасности.

Тревогу забил отец двоих детей и бывший супруг женщины, увидев комнату и квартиру. Он обратился в районный суд Тульской области, а также к детскому омбудсмену.

Суд обязал потребительский кооператив возвратить использованные ненадлежащим образом и не в интересах детей средства материнского капитала в пенсионный фонд России.

ИСТОЧНИК KP.RU