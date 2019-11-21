В Тульской области прикрыли на 60 суток экспресс-бистро без туалета и раковины

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-21T17:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Узловой прикрыли на 60 суток экспресс-бистро «Семерочка» (ул. Андреева, д.16). В общепите Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области нашел множественный нарушения.

В бистро нет водоснабжения и канализования, туалета и раковины для мытья рук посетителей. Также здесь отсутствует ремонт – нарушена целостность напольного покрытия, не выполнена отделка потолка, стены помещении не отделаны материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию, не оборудована раздевалка для персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU