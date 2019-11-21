Работы заключённых-иконописцев из Тульской области направили на Всероссийский этап смотра религиозной деятельности
На конкурс, проводившийся в трёх номинациях: храмовая, аналойная и домашняя икона, свои работы прислали православные общины всех исправительных учреждений области.
Конкурс православной иконописи «Канон» организуется раз в два года в рамках проведения Всероссийского смотра религиозной деятельности заключённых «Не числом, а смирением». Организаторами конкурса являются Синодальный отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви и ФСИН России.
Конкурс иконописи проводится в 2 этапа: предварительный и основной. Все работы должны быть написаны в соответствии с канонами православной иконописи. Быть выполнены на дереве с паволокой и грунтом минеральными красками. Которые, в свою очередь, должны быть растёртыми на яичной эмульсии и покрыты натуральной олифой. Техника письма икон также должна быть максимально приближена к церковным канонам.
В этом году итоги конкурса подводились в рамках проведения XIV региональных Рождественских чтений, темой которых стала «Великая Победа: наследие и наследники». Поэтому на многих конкурсных работах были изображены лики святых-полководцев.
В экспертную группу по оценке иконописных работ осужденных вошли представители УФСИН и Тульской Епархии.
По итогам предварительного этапа конкурса «Канон» лучшими были признаны: в номинации храмовая икона – работа из ФКУ ИК-5 (г. Донской), аналойная икона – из ФКУ ИК-2 (г. Тула), домашняя икона – из ФКУ ИК-7 (Щёкинский район).
Работы-победители будут направлены в Москву для участия во Всероссийском этапе конкурса. Стоит отметить, что начиная с 2007 года, иконы, представленные тульским УФСИН, всегда занимали на нём призовые места.
ИСТОЧНИК KP.RU