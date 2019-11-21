2019-11-21T17:26:18+03:00
Общество

Работы заключённых-иконописцев из Тульской области направили на Всероссийский этап смотра религиозной деятельности

В Управлении ФСИН России по Тульской области подвели итоги конкурса православной иконописи «Канон»
Дмитрий ОРЛОВ
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Работы заключённых-иконописцев из Тульской области направили на Всероссийский этап смотра религиозной деятельностиРаботы заключённых-иконописцев из Тульской области направили на Всероссийский этап смотра религиозной деятельности
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На конкурс, проводившийся в трёх номинациях: храмовая, аналойная и домашняя икона, свои работы прислали православные общины всех исправительных учреждений области.

Конкурс православной иконописи «Канон» организуется раз в два года в рамках проведения Всероссийского смотра религиозной деятельности заключённых «Не числом, а смирением». Организаторами конкурса являются Синодальный отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви и ФСИН России.

Конкурс иконописи проводится в 2 этапа: предварительный и основной. Все работы должны быть написаны в соответствии с канонами православной иконописи. Быть выполнены на дереве с паволокой и грунтом минеральными красками. Которые, в свою очередь, должны быть растёртыми на яичной эмульсии и покрыты натуральной олифой. Техника письма икон также должна быть максимально приближена к церковным канонам.

В этом году итоги конкурса подводились в рамках проведения XIV региональных Рождественских чтений, темой которых стала «Великая Победа: наследие и наследники». Поэтому на многих конкурсных работах были изображены лики святых-полководцев.

В экспертную группу по оценке иконописных работ осужденных вошли представители УФСИН и Тульской Епархии.

По итогам предварительного этапа конкурса «Канон» лучшими были признаны: в номинации храмовая икона – работа из ФКУ ИК-5 (г. Донской), аналойная икона – из ФКУ ИК-2 (г. Тула), домашняя икона – из ФКУ ИК-7 (Щёкинский район).

Работы-победители будут направлены в Москву для участия во Всероссийском этапе конкурса. Стоит отметить, что начиная с 2007 года, иконы, представленные тульским УФСИН, всегда занимали на нём призовые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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