В Туле трамвай сошел с рельсов и стукнул иномарку

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-21T17:15:31+03:00

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Коминтерна

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21 ноября трамвай задней колесной парой сошел с рельсов. После этого произошло столкновение с Mitsubishi ASX.

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Коминтерна, в момент, когда иномарка остановилась, чтобы пропустить трамвай.

По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/745231" frameborder="0"></iframe> Трамвай сошел с рельсов.Видео: Irina Alexandrovna

ИСТОЧНИК KP.RU