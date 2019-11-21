В Туле трамвай сошел с рельсов и стукнул иномарку
ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Коминтерна
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21 ноября трамвай задней колесной парой сошел с рельсов. После этого произошло столкновение с Mitsubishi ASX.
ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Коминтерна, в момент, когда иномарка остановилась, чтобы пропустить трамвай.
По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения.
Трамвай сошел с рельсов.Видео: Irina Alexandrovna
ИСТОЧНИК KP.RU