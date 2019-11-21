2019-11-21T17:15:31+03:00
Происшествия

В Туле трамвай сошел с рельсов и стукнул иномарку

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Коминтерна
Мария ВЛАСОВА
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21 ноября трамвай задней колесной парой сошел с рельсов. После этого произошло столкновение с Mitsubishi ASX.

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Коминтерна, в момент, когда иномарка остановилась, чтобы пропустить трамвай.

По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения.

Трамвай сошел с рельсов.Видео: Irina Alexandrovna

ИСТОЧНИК KP.RU

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