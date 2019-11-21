2019-11-21T17:11:20+03:00
Общество

В Тульской области жители Новомосковска обеспокоены появившимся лебедем

Птица появилась в одном из прудов города недалеко от микрорайона Сокольники
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новомосковске Тульской области недалеко микрорайона Сокольники в пруду поселился лебедь.

Птицу местные жители заметили еще неделю назад, но тревогу начали быть только сейчас. Новомосковцы переживают, ведь уже начались заморозки, вскоре на улице установится стабильная минусовая температура, и лебедь, который занесен в Красную книгу России, попросту может погибнуть.

Председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов прокомментировал ситуацию СМИ: «Пруд не замерзнет минимум неделю, значит, время для наблюдения за лебедем еще есть. Быть может, с ним все в порядке и он решил улететь в теплые края немного позже, тем более, что на пруду есть и утки, которые тоже еще не улетели. Если же окажется, что птица травмирована, то потребуется помощь специалистов в отлове. Место, куда можно определить лебедя на зимовку, уже найдено. Его согласились принять в зоопарке «Лукоморье», который находится в Детском парке г. Новомосковска. Предварительно лебедя осмотрят ветеринары. Мы продолжаем следить за развитием событий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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