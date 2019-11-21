Дог-хантеры и бардак в приюте для животных в Ефремове
Тульские зоозащитники бьют тревогу. В начале ноября в Ефремове было убито 4 собаки и ещё 20 собак пропали из местного приюта для животных. По этому факту прокуратурой была проведена проверка.
В её ходе в приюте были выявлены многочисленные нарушения. Безопасность при транспортировке собак не обеспечивалась - на спецавтомобиле этого муниципального предприятия не было никаких опознавательных знаков. Отсутствовали в спецмашине и ошейники, поводки, намордники и клетки. А у сотрудников организации не оказалось спецодежды и обуви.
Нарушено было и содержание животных в карантинных вольерах. Не оказалось и актов по дезинфекции клеток. В адрес директора приюта вынесено представление.
ИСТОЧНИК KP.RU