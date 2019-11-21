Тульский наркодиспансер 21 ноября будет работать до последнего пациента

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-21T16:00:05+03:00

С самого утра туляки стремились получить справки у нарколога по старым правилам

Изменить размер текста: A A

21 ноября специалисты примут всех туляков, стоящих в очереди к наркодиспансеру. Медучереждение будет работать до последнего пациента.

Очередь возникла около него с самого утра. Туляки стремились получить справки у нарколога по старым правилам. Все дело в новом приказе минздрава РФ. Он грозит тулякам, планирующим получить или поменять водительские права, подорожанием справки сразу на несколько тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что цены вырастут уже на следующий день в связи с изменением процедуры получения документа. А потому обеспокоенные тульские автолюбители спешили запрыгнуть в последний вагон. Одни беспокоились смогут ли сдать анализы после вступления силу новых правил, других волновало резкое повышение цен. На данный момент стало известно - введение новых правил медосмотра для водителей отсрочили.

ИСТОЧНИК KP.RU