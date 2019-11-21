Газу и свету в Нижней Китаевке быть!

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-21T15:49:48+03:00

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Жители д. Нижняя Китаевка Большой Тулы обратились к губернатору Алексею Дюмину по поводу газификации своего поселения. Алексей Дюмин сообщил, что газификация Нижней Китаевки идёт по графику. Завершить работы планируется в марте 2020 года. После окончания строительства домовладельцы смогут подключиться к центральному газопроводу.

Жители Нижней Китаевки так же посетовали на состояние дороги вдоль деревни и отсутствие уличного освещения на некоторых участках. Губернатор поручил администрации города решить все имеющиеся вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU