Новый год мимо Ефремова не пройдёт!

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-21T15:31:32+03:00

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Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращение жительницы Ефремова по вопросу ремонта сельского ДК в д. Кугушевские Выселки. Сейчас он закрыт большую часть времени, только несколько раз в год в нём проходят праздничные мероприятия. Дом культуры очень популярен у жителей деревни. Всех сельчан, а их более 400 человек, очень волнует этот вопрос. Тем более сейчас, в канун Нового года.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Ефремова разработать проектно-сметную документацию на ремонт этого ДК. А региональному министру культуры - совместно с минфином проработать вопрос включения объекта в одну из федеральных или региональных программ по культуре на 2020 год.

Главе муниципалитета губернатор также поручил найти средства и провести в ДК новогодние праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU