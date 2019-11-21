Новомосковский стройвопрос: разбитая дорога для школьников и мусорный участок для многодетной семьи

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-21T15:15:21+03:00

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Живущие в д. Пушкари дети не могут попасть в школу в соседней деревне, где они учатся. Подъездная дорога находится настолько в плачевном состоянии, что школьный автобус просто не может по ней проехать. А самой её многодетной семье был выделен земельный участок под ИЖС. Однако радость от этого была недолгой. На участке остался строительный мусор от снесённого в 2015 году аварийного дома. И эти «последствия» до сих пор не вывезены муниципальными властями.

Губернатор Дюмин, в свою очередь, сообщил, что ремонт пушкарской дороги будет произведён в следующем году. Он уже заложен в соответствующий план на 2020 год. А пока, как временная мера, произведена отсыпка дороги щебнем.

Алексея Дюмина возмутил тот факт, что многодетной семье выделили место фактически на свалке. И он дал поручение администрации Новомосковска как можно скорее привести этот участок в порядок: «Люди не должны страдать от бездействия нерадивых руководителей», - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU