Туляки с инвалидностью посетили музей-заповедник «Царицыно»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-21T15:01:38+03:00

Специально для экскурсии был задействован специализированный автобус с подъемником

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Туляки с ограниченными возможностями здоровья посетили музей-заповедник «Царицыно». Жители Пролетарского округа отправились в поездку 20 ноября в рамках реализации программы развития социального туризма. Специально для экскурсии был задействован специализированный автобус с подъемником.

В ходе мероприятия участники узнали историю создания дворца. Его возводили по приказу Екатерины Великой в течение 20 лет. Однако после ее смерти работы были остановлены. До середины 2000-х годов здания разрушались.

Благодаря проекту по реставрации музей-заповедник получил новую жизнь. Сейчас это одно из самых притягательных мест для туристов со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU