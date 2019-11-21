На птицефабрике «Тульская» снова нашли нарушения
Тульская природоохранная прокуратура вместе со специалистами комитета ветеринарии региона проверили птицефабрику «Тульская».
В ходе проверки нашли ряд нарушений. Среди них - превышение в помете птиц количества токсичного цинка, индекса энтерококков и других показателей качества. На территории нет пометохранилища, площадки для компостирования, цеха сушки помета.
Кроме того, птицефабрика ежедневно бесплатно отдает куриный помет, не прошедший обеззараживание. Это грозит распространением заразных болезней.
В результате два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать юридическое лицо организовать зоны хранения и утилизации отходов производства.
Юрлицо привлекли к ответственности по статье "нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил". Ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU