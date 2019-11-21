2019-11-21T14:55:49+03:00
Происшествия

На птицефабрике «Тульская» снова нашли нарушения

Поделиться:
Изменить размер текста:

Тульская природоохранная прокуратура вместе со специалистами комитета ветеринарии региона проверили птицефабрику «Тульская».

В ходе проверки нашли ряд нарушений. Среди них - превышение в помете птиц количества токсичного цинка, индекса энтерококков и других показателей качества. На территории нет пометохранилища, площадки для компостирования, цеха сушки помета.

Кроме того, птицефабрика ежедневно бесплатно отдает куриный помет, не прошедший обеззараживание. Это грозит распространением заразных болезней.

В результате два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать юридическое лицо организовать зоны хранения и утилизации отходов производства.

Юрлицо привлекли к ответственности по статье "нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил". Ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работы заключённых-иконописцев из Тульской области направили на Всероссийский этап смотра религиозной деятельности
В Туле трамвай сошел с рельсов и стукнул иномарку
В Тульской области жители Новомосковска обеспокоены появившимся лебедем
Дог-хантеры и бардак в приюте для животных в Ефремове
Тульский наркодиспансер 21 ноября будет работать до последнего пациента
Газу и свету в Нижней Китаевке быть!
Новый год мимо Ефремова не пройдёт!
Новомосковский стройвопрос: разбитая дорога для школьников и мусорный участок для многодетной семьи
Туляки с инвалидностью посетили музей-заповедник «Царицыно»
В Туле машина каршеринга въехала в забор
В Туле проходит Форум о франчайзинге и франшизах
В Тульской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась
В Туле поздравили юбиляров супружеской жизни
В Тульской области в тайнике у осужденного нашли 12 мобильников
Трое туляков стали жертвами кибер-мошеников
Подъём заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Тульской области ожидается в январе 2020 года
Тула, вперёд— лёд зовёт!
Ночные пожары в Тульской области
Погода в Туле: 21 ноября