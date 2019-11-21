СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-21T14:05:00+03:00

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21 ноября в Творческом индустриальном кластере «Октава» проходит Форум о франчайзинге и франшизах. Эксперты рассказывают присутствующим о плюсах и минусах франчайзинга, «подводных камнях» и тонкостях данной модели бизнеса.

На форуме работает консультационный пункт. Туляки могут получить ответы на интересующие вопросы в сфере франчайзинга. Также проходит выставка франшиз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/745184" frameborder="0"></iframe> В Туле проходит Форум о франчайзинге и франшизах.

ИСТОЧНИК KP.RU