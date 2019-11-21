2019-11-21T14:05:00+03:00
Общество

В Туле проходит Форум о франчайзинге и франшизах

На мероприятии работает консультационный пункт
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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21 ноября в Творческом индустриальном кластере «Октава» проходит Форум о франчайзинге и франшизах. Эксперты рассказывают присутствующим о плюсах и минусах франчайзинга, «подводных камнях» и тонкостях данной модели бизнеса.

На форуме работает консультационный пункт. Туляки могут получить ответы на интересующие вопросы в сфере франчайзинга. Также проходит выставка франшиз.

В Туле проходит Форум о франчайзинге и франшизах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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