В Туле проходит Форум о франчайзинге и франшизах
На мероприятии работает консультационный пункт
Фото: Алексей ФОКИН
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21 ноября в Творческом индустриальном кластере «Октава» проходит Форум о франчайзинге и франшизах. Эксперты рассказывают присутствующим о плюсах и минусах франчайзинга, «подводных камнях» и тонкостях данной модели бизнеса.
На форуме работает консультационный пункт. Туляки могут получить ответы на интересующие вопросы в сфере франчайзинга. Также проходит выставка франшиз.
В Туле проходит Форум о франчайзинге и франшизах.
ИСТОЧНИК KP.RU