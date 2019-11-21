В Тульской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась
55-летнюю женщину доставили в районную больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 ноября в 13.40 на 44 км дороги «Киреевск – Теплое» Тепло - Огаревского района произошло ДТП. 55-летняя женщина на автомобиле «Рено Логан» съехала в левый по ходу своего движения кювет. Затем машина опрокинулась.
По предварительной информации, женщина не справилась с управлением.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. С различными травмами ее доставили в районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU