В Тульской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-21T12:58:06+03:00

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20 ноября в 13.40 на 44 км дороги «Киреевск – Теплое» Тепло - Огаревского района произошло ДТП. 55-летняя женщина на автомобиле «Рено Логан» съехала в левый по ходу своего движения кювет. Затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, женщина не справилась с управлением.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. С различными травмами ее доставили в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU