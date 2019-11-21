2019-11-21T12:52:42+03:00
Общество

В Туле поздравили юбиляров супружеской жизни

Супружеской паре вручили памятные подарки
Мария ВЛАСОВА
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60-летний юбилей супружеской жизни отметил Виталий Игнатович и Зинаида Ивановна Касич. Во Дворце бракосочетания города их поздравили с праздничной датой.

Виталий Игнатович и Зинаида Ивановна воспитали двух сыновей Сергея и Юрия, а также трех внуков Романа, Николая, Дмитрия и принимают активное участие в воспитании трех правнуков: Максима, Дениса и Ярослава.

Супружеской паре вручили «Летопись семьи» и Благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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