В Туле поздравили юбиляров супружеской жизни
Супружеской паре вручили памятные подарки
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60-летний юбилей супружеской жизни отметил Виталий Игнатович и Зинаида Ивановна Касич. Во Дворце бракосочетания города их поздравили с праздничной датой.
Виталий Игнатович и Зинаида Ивановна воспитали двух сыновей Сергея и Юрия, а также трех внуков Романа, Николая, Дмитрия и принимают активное участие в воспитании трех правнуков: Максима, Дениса и Ярослава.
Супружеской паре вручили «Летопись семьи» и Благодарственное письмо.
ИСТОЧНИК KP.RU