В Тульской области в тайнике у осужденного нашли 12 мобильников

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-21T12:22:19+03:00

Он прятал их за мешками с картофелем

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В тайнике у осужденного из ЛИУ-3 обнаружили и изъяли 12 мобильных телефонов . Он прятал их за мешками с картофелем в здании овощехранилища на прилегающей территории лечебно-исправительного учреждения №3.

Спустя несколько дней, осужденного за кражу, 50-летнего мужчину задержали в момент, когда пришел забрать пакет из тайника.

Со слов осужденного, он планировал продать сотовые телефоны, запрещенные на режимной территории, другим осужденным.

Он планировал перенести их небольшими партиями через КПП на режимную территорию. Момент задержания осужденного зафиксировали на видеорегистратор.

Сотрудниками оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения по данному факту ведется проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU