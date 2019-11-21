2019-11-21T11:37:06+03:00
Происшествия

Трое туляков стали жертвами кибер-мошеников

Общий ущерб от противоправных действий составил 205 тыс. рублей
Дмитрий ОРЛОВ
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Трое туляков стали жертвами кибер-мошениковТрое туляков стали жертвами кибер-мошениковФото: Алексей ФОКИН
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По данным УВМД по Тульской области, сразу трое жителей нашего региона за минувшие сутки стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники «добрались до чужих денежек», говоря жертвам по телефону о необходимости предоставить реквизиты банковских карт. При этом кибер-преступники приводили самые разные доводы: о мифической блокировке карты или счёта, либо о проведении работ по недопущению несанкционированного списания денег. После того, как мошенники получали необходимую информацию, они прекращали общение. А позже с карт потерпевших списывались денежные средства.

Такие случаи зафиксированы в Туле, Киреевске и Новомосковске. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, составил 205 тыс. рублей. Полицией ведётся расследования обстоятельств случившегося и выявление личностей злоумышленников

Полицейские напоминают, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт, тем более такое невозможно при телефонном разговоре. УМВД по Тульской области просит граждан помнить, что собеседник, даже если он представился работником банка, никогда не затребует реквизитов карты. Такие действия может осуществить только мошенник. Поэтому важно не выполнять его требования, какие бы доводы и аргументы он не приводил в разговоре, а перезвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на карте. При этом нужно помнить, что только звонок на горячую линию банка или обращение в отделение финучреждения, является гарантией защиты от действий мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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