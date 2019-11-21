2019-11-21T09:03:57+03:00
Общество

Погода в Туле: 21 ноября

Нас утро встречает прохладой. А вот снегопадов пока не ожидается
Дмитрий ОРЛОВ
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Утро четверга, 21 ноября, встретило туляков бодрящим морозцем, до -7 С и небольшим снегопадом. Правда осадки отметаются только в некоторых районах. После полудня, по данным Гидрометцентра, воздух прогреется до -2 С номинального тепла. Будет немного пасмурно, без осадков. К вечеру снова похолодает до -7 С, а ночью — до -8 С. В последний рабочий день этой недели, в пятницу 22 ноября, с утра так же прогнозируется морозная свежеть: до -7 С и без осадков.

По данным Гидрометцентра, несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков практически не будет. Снег в Туле выпадет не раньше начала декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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