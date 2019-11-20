Жители Тульской области жалуются на шум от предприятий и общепитов
За 9 месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 117 жалоб на шум от предприятий торговли и общепитов, промышленных предприятий, транспорта и инженерного оборудования. В 28% случаев жалобы граждан подтвердились - уровень шума не соответствовал допустимым нормам. За выявленные нарушения санитарных правил в отношении ответственных лиц было возбуждено 23 дела об административном правонарушении.
Допустимые уровни эквивалентного шума в жилых помещениях в дневное время суток составляют 40 дБА, в ночное – 30 дБА - звук обычного или приглушенного разговора.
Причинами повышенного уровня шума может служить ненадлежащий контроль эксплуатирующих организаций за оборудованием в жилых домах, деятельность промышленных предприятий, системы вентиляции в нежилых помещениях, автотранспорт и др., а также недостаточное проведение шумозащитных мероприятий.
Управление обращает внимание жителей, что в случае неблагоприятного воздействия шума на условия проживания граждане могут обратиться в Роспотребнадзор по Тульской области с письменным заявлением, а также на официальный сайт ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU