2019-11-20T15:55:35+03:00
Общество

Жители Тульской области жалуются на шум от предприятий и общепитов

За 9 месяцев 2019 года в Роспотребнадзор поступило 117 жалоб
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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За 9 месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 117 жалоб на шум от предприятий торговли и общепитов, промышленных предприятий, транспорта и инженерного оборудования. В 28% случаев жалобы граждан подтвердились - уровень шума не соответствовал допустимым нормам. За выявленные нарушения санитарных правил в отношении ответственных лиц было возбуждено 23 дела об административном правонарушении.

Допустимые уровни эквивалентного шума в жилых помещениях в дневное время суток составляют 40 дБА, в ночное – 30 дБА - звук обычного или приглушенного разговора.

Причинами повышенного уровня шума может служить ненадлежащий контроль эксплуатирующих организаций за оборудованием в жилых домах, деятельность промышленных предприятий, системы вентиляции в нежилых помещениях, автотранспорт и др., а также недостаточное проведение шумозащитных мероприятий.

Управление обращает внимание жителей, что в случае неблагоприятного воздействия шума на условия проживания граждане могут обратиться в Роспотребнадзор по Тульской области с письменным заявлением, а также на официальный сайт ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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